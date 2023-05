Il Napoli su Kamada | possibile affare a parametro zero

ha, ventisei anni compiuti, ha rubato l'occhio a Giuntoli. Non solo dalla Germania però. Le possibile nuove stelle delpotrebbero arrivare anche dall'America. Come Pulisic, esterno del ...Il presidente delnon intende far scappare l'allenatore che ha riportato lo scudetto in ... nel mirino anche Pulisic e il mediano giapponese Daichi: geometrie, assist e dribbling i suoi ...Su di lui però la concorrenza è forte e nelle ultime ore si è parlato anche dell'interesse del. Oltre ad altri club esteri. Milan, Bobic (ds Eintracht) spingeal BenficaIl ds dei ...

Napoli, Kamada più di un'idea: ma c'è il Benfica DailyNews 24

Il quotidiano ripropone una frase, che potrebbe non essere casuale, pronunciata da Aurelio De Laurentiis nella festa scudetto.Il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, sta lavorando per il futuro degli azzurri nonostante la concreta possibilità di lasciare il capoluogo campano.