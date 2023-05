Il modo GENIALE in cui l’Everton ha usato le tattiche del Brighton contro di loro

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Molto semplicemente: chi l’ha visto arrivare? Da una parte c’è la squadra di casa, il, che spinge per l’Europa dopo una brillante stagione, e potrebbe ancora nutrire qualche speranza esterna di rubare un posto tra le prime quattro. Dall’altrain visita, in zona retrocessione e con meno gol di qualsiasi altra squadra della Premier League. Saresti perdonato per aver considerato questa una vittoria per i Seagulls e aver dimenticato tutto. Ma allora non avresti preso in considerazione Sean Dyche. Una straordinaria vittoria per 5-1 per i Toffees, con doppiette di Abdolaye Doucoure e Dwight McNeil, ha sollevato ...