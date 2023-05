Il Guardian | “Napoli ha mostrato al mondo come si festeggia”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il, autorevole quotidiano inglese, ha lodato l’euforia e la passione con cuihato la vittoria dello Scudetto. Fuochi d’artificio, un mare di tifosi in blu e la celebrazione dei giocatori sono stati i protagonisti di questa festa. Il, uno dei più autorevoli giornali inglesi al, ha lodato la passione e l’entusiasmo con cui la città dihato la vittoria dello Scudetto. Mentre in Inghilterra si celebrava l’incoronazione di Re Carlo, ai tifosi onoravano gli azzurri guidati da Luciano Spalletti. Il quotidiano britannico ha elogiato la festa, descrivendo l’entusiasmo travolgente dei tifosi partenopei: “Ahannoalquanto può ...

La recente pubblicazione del libro ' Mixed by Erry, la storia dei fratelli Frattasio ' di Simona Frasca , recensito da diverse testate, anche internazionali come ' The', da cui è stato ...Per 10 anni, infatti, Stanley ha abitato a, dove il padre lavorava come insegnante di musica ... Lo stesso di cui aveva letto nei casi simili al suo riportati dal. In 17 anni di ...Secondo quanto riportato dal quotidiano The, l'azienda americana Moderna sta lavorando ... Allo stesso modo, i ricercatori dell'Istituto dei tumori Pascale dihanno riportato risultati ...

Il Guardian: «A Napoli hanno dimostrato quanto può essere divertente un'incoronazione» - ilNapolista IlNapolista

Il Guardian, noto quotidiano inglese, ha commentato la grande festa per lo Scudetto del Napoli a Fuorigrotta. Mentre in Inghilterra andava in scena l'incoronazione di Re Carlo a Napoli i tifosi incoro ...Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.