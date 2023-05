Il grande Barocco risuona a Bergamo con l’Ensemble Locatelli

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sabato 13 maggio, alle 17 nella Chiesa di Sant’Andrea in Città Alta, si inaugurerà la quinta stagione concertistica dell’orchestra barocca bergamasca. Saranno sette gli appuntamenti in programma in diversi luoghi della città, alcuni in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti