Il gioco visivo dei dolci che ti farà impazzire | Trova le differenze in soli 15 secondi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Scopri letra due invitanti fette di torta farcite con fragole e panna, ma attenzione: non sono così evidenti come sembrano. Ti sfidi? Guarda con attenzione per 15e cerca di individuare tutte letra le due immagini. Ti diamo un indizio: sono quattro! Entra nell'articolo per vedere se haito tutti i dettagli che rendono unica ogni fetta di torta. Di cosa parla questo articolo... Il test consiste nell'individuare letra due fotografie di una torta con fragole e panna Sono presenti 4tra le due immagini Bisogna concentrarsi sui particolari per individuare le distinzioni Leconsistono in una fogliolina, una fragola, una porzione di torta mancante e una fragola sul tavolo Il test serve a mettere alla ...