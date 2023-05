Il derby di semifinale | vent' anni dopo Milano torna la capitale europea d' Italia

Ecco la storia di quei quattro storicidi Champions Il primodi Milano in Champions League è stata una, giocata nel 2003. Da parte dell' Inter c'era tanta voglia di riscatto. ......Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle partite del 10 maggio Risultati in tempo reale del 10 maggio Unadi UCL tutta italiana con Milan e Inter . Si tratta del terzoin ...Rossoneri con il dubbio Leao 'È ilpiù difficile, perché è unadi Champions. Però è anche bellissima da preparare, da vivere, da giocare'. Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia dellad'...

Milan-Inter in Champions, il derby è già iniziato: l'attesa e le news Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Milan-Inter, match d'andata della semifinale della Champions League 2022-2023. Dopo 18 anni torn ...Sarà Jesús Gil Manzano a dirigere il derby di Champions League. Non ha mai diretto l'Inter, mentre è la quarta volta con il Milan.