Il portavoce delDmitry Peskov ha espresso oggi "dispiacere" per la morte del giornalista dell'Afp Arman Soldin in, aggiungendo che le circostanze di quanto accaduto vanno chiarite. Lo riferisce l'...Guerra diplomatica. Il portavoce del, Dmitri Pesko v, ha attaccato le parole del capo dell'intelligence militareKirill Budanov , denunciando "il silenzio eloquente" dell'Occidente. "Quello che ha detto Budanov (sull'......marcia del Reggimento Immortale con le fotografie dei caduti e nemmeno il ricevimento al. ... i vertici militari, accusandoli di "ingannare" Putin con rapporti falsi sulla situazione in...

Il Cremlino: “Ucraina sponsor del terrorismo e l’Occidente tace” Globalist.it

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha espresso oggi "dispiacere" per la morte del giornalista dell'Afp Arman Soldin in Ucraina, aggiungendo che le circostanze di quanto accaduto vanno chiarite. L ...Milano, 10 mag. (LaPresse) - "Possiamo solo esprimere rammarico a questo proposito". È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a una ...