Il Comune nelle Marche lotta contro lo spopolamento post sisma | 300 euro per ogni bimbo iscritto a scuola

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Abbiamo investito e continuiamo ad investire sulla: dobbiamo dotare l’entroterra di servizi base per far sì che la gente, le famiglie, decidano di restare qui. Lo sforzo che stiamo portando avanti come sindaci e come strategia nazionale delle aree interne va nella direzione di qualificare ulteriormente la formazione scolastica”. Alessandro Gentilucci, sindaco da maggio 2014 di Pieve Torina, piccolodel maceratese all’interno del cratere deldel 2016, ha spiegato qualche giorno fa a cronachemaceratesi.it, la sua iniziativa. Donare 300nuovoalla prima classe della primaria. Una misura introdotta a settembre 2021 e confermata nell’anno scolastico in corso come nel prossimo. Le tre famiglie che hanno deciso di iscrivere i loro figli alla De Amicis ...