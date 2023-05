Il capo del partito di Macron contro la Meloni ' Sui migranti disumana e inefficace'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza.fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina: la sua ...

... 'Presto si farà il primo Gp della storia in Africa' La Formula 1 ha un nuovodal 2021 , si tratta dell'italiano Stefano Domenicali , l'ex Ferrari e Lamborghini e ora alla guidacolosso ...Così ilpartito di Emmanuel Macron Renaissance, Stéphane Séjourné, citato da Le Figaro in un articolo sulla crisi tra Italia e Francia dal titolo "Nonostante le loro differenze, Meloni ...Ma l'industriacinema non si e' fermata neppure durante il lockdown e ha ripreso velocemente il suo percorso'. Ildello Stato ha rilevato ancora che 'l'ampio comparto dell'audiovisivo, un'...

Scontro Francia-Italia sui migranti, il capo del partito di Macron: «Meloni disumana e inefficace» Corriere della Sera

(FERPRESS) – Roma, 10 MAG – “Se riusciremo a trasportare più merci su rotaia, riusciremo anche a raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione europea. Raggiungere una quota del 30% nel mix di trasp ...Botta e risposta. Dalle giornate sui prati al parco dell'Eur con Bastian Muller a una gita, chissà dove, con Noemi Bocchi. La protagonista involontaria ancora una volta è ...