I Santi di Giovedì 11 Maggio 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sant’ IGNAZIO DA LACONI Frate cappuccino Laconi, Nuoro, 17 dicembre 1701 – Cagliari, 111781Devotissimo e dedito alla penitenza fin da giovane, indossò il saio francescano, nonostante la sua gracile costituzione, e fu dispensiere ed umile questuante nel convento di Iglesias e poi in altri conventi. Dopo quindici anni, fu richiamato a Cagliari nel convento del Buoncammino. Qui, lavorò nel lanificio e come questuante in città, svolgendo per quarant’anni il suo apostolato tra poveri e peccatori, aiutando e convertendo. La gente lo chiamava “Padre santo “ e anche un past…www.ebeati.it/dettaglio/32500 San TUDI Abate VI sec. www.ebeati.it/dettaglio/98560 San FABIO E COMPAGNI Martiri in Sabina Nicomedia, III sec. – Curi in Sabina, 305Il martirio di questo santo è accomunato a quello di un gruppo di martiri e ...