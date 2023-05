I rapporti scuola famiglia e i ricevimenti dei genitori | in allegato un esempio di “Verbale incontro scuola famiglia”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La collaborazione tra lae laè fondamentale per favorire la crescita della personalità degli alunni e il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto, si pone principalmente come obiettivo primo quello educativo e formativo in linea con le finalità generali della. Perciò, i, i docenti, gli alunni e il personale non docente sono chiamati a collaborare fra di loro, nel rispetto dei propri ruoli, finalizzati al miglioramento della missione culturale e delle finalità formative della. L'articolo .