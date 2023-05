I ragazzi dell’Atletica Malignani Libertas Udine confermano la serie Silver

Leggi su udine20

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La squadra di atletica più forte della regione è. Lo ha sancito il campionato regionale societario che si è disputato a Pordenone il fine settimana appena concluso. La competizione come di consueto somma le prestazioni dei singoli atleti in un ranking finale che premia le singole società. L’Atleticagrazie alla super performance della squadra maschile, capace di 12211 punti e 14 punteggi, vince la prima edizione del campionato regionale di società e accede di diritto alla finale, qualificandosi con cospicuo anticipo per le nazionali di Bergamo del 10 e 11 giugno. La squadra femminile si attesta terza, alle spalleBrugnera Friulintagli e Trieste Atletica. “Volevamo chiudere subito il discorso della qualificazione per la finale nazionale” piega ...