I posizionamenti short di Bitcoin aumentano su BitMEX | implicazioni per il prezzo di Metacade?

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ildiha toccato il massimo storico dopo la sua prevendita e quotazione sui principali exchange di criptovaluta. La previsione deldidi oggi evidenzia leper ildi, in quanto BTC è stato fortemente ‘ato’. La settimana è fondamentale per il sentiment degli investitori con i mercati in attesa dei dati sull’inflazione USA. Mercoledì mattina(BTC) è stato scambiato intorno ai 27.575$, anche se le azioni e gli altri asset a rischio sono scesi prima dei dati chiave sull’inflazione negli Stati Uniti. Mentre i futures statunitensi e le azioni europee sono scesi,è sceso all’interno di un intervallo che lo vede in calo di quasi il 4% dalla ...