I motivi per cui tuo figlio non dovrebbe essere la tua unica ragione di vita

Leggi su dilei

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Non esiste il manuale dei genitori perfetti, anche perché non è questo che vogliono i nostri figli. No, i bambini non cercano la perfezione in chi li guida, ma si aspettano solo amore incondizionato, premura e felicità. E sono questi i capisaldi che permettono di creare e costruire quei legami indissolubili e meravigliosi che sono destinati a durare per l’eternità. Tuttavia il mestiere dei genitori, lo sappiamo, non è affatto semplice, e non commettere sbagli, qualche volta, è impossibile. Siamo esseri umani, prima di tutto, e sono proprio i nostri errori a caratterizzarci e a renderci unici. Tra gli sbagli più frequenti commessi dai genitori, c’è proprio quello di rinunciare al proprio, a tutto ciò che siamo per i nostri i figli. È vero, diventare mamme o papà è un cambiamento grande, forse il più ingombrante di unaintera, ma trasformare ...