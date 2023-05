I migliori album degli U2 | Boy | Achtung Baby | War | The Joshua Tree e tanti altri

(Di mercoledì 10 maggio 2023) NeiU2 c’è tutta la storia di una band che coniuga rock e partecipazione. Quella di Bono Vox e soci è una missione: raccontare il mondo con il linguaggio semplice del rock, ma anche con il livore della protesta. A più riprese gli U2 hanno portato al mondo il loro messaggio di pace, dalla loro Irlanda devastata dalla guerra civile. Nati quando il post punk era nella sua ondata d’oro, hanno saputo destreggiarsi sin dal primocon un sound tutto nuovo e che hanno sempre rispettato fino ai dischi più recenti. Boy (1980) Il disco d’esordioU2 si apre con una traccia entrata nella storia in poco tempo: I Will Follow, ma l’contiene anche An Cat Dubh, che ricorda i primi Cure grazie alle dissonanze di The Edge e il basso imponente di Adam Clayton, ...

... che hanno anche scandito la vita della Repubblica e riempito l'dei nostri ricordi". "Il ... La condizione per riuscire a ottenere i risultatidai progetti messi in campo è la capacità di ...... che hanno anche scandito la vita della Repubblica e riempito l'dei nostri ricordi'. L'... La condizione per riuscire a ottenere i risultatidai progetti messi in campo è la capacità di ...'Un sacco di quei suoni saranno nel prossimodei Thirty Seconds To Mars', aveva detto. 'Il ... Ecco i suoifilm L'attore e musicista, tra gli interpreti più versatili del panorama ...

R&B, i migliori album di sempre GQ Italia

Dalle origini cantautorali di “Disordine” alle casse dritte di "Cosmotronic", Marco Bianchi da 10 anni diffonde il suo verbo di libertà ...Se reggete la logorrea creativa di Billy Corgan, vi piace quando usa i synth e non cercate canzoni epocali, nel disco (e nei due volumi dell’opera rock che l’hanno preceduto) troverete del buono ...