“I Jalisse? Non escludo il divorzio” | Vladimir Luxuria lancia la bomba sulla coppia dell’Isola

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 10 maggio 2023)è stata riconfermata per il secondo anno opinionistadei Famosi 2023. In una intervista rilasciata recentemente tra le pagine del settimanale Novella 2000, ha commentato alcuni dei protagonisti di questa edizione, da Andrea Lo Cicero, rispetto ad alcune sue vecchie dichiarazioni, passando per i. Da Andrea Lo Cicero ai: cosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.