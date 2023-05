I filtri TikTok di nuova generazione stanno causando errori nei nostri cervelli

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Se sei solito scrollare la home dicon regolarità ti sarai accorto che, ora più che mai, iottenendo sempre più successo e sono utilizzatissimi anche dalle star. Dal filtro Bold Glamour – che modifica iconnotati facendoci apparire perfettamente truccati e molto avvenenti – al Lite Foundation, che rimuove anche le più piccole imperfezioni della pelle. Tuttavia, sembra che il loro utilizzo stiaveri e propri “” nel nostro cervello. “IAR sono come guardare un vecchio film con effetti speciali obsoleti: sai che non è reale”, ha dichiarato Daniela Gustafson, un’appassionata di bellezza con sede ad Atlanta, in Georgia. “Proprio come gli effetti speciali sono migliorati nel film con gli anni, anche i...

