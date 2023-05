I BTS tornano al cinema con un evento globale | BTS SOLO DOCUMENTARIES

Leggi su funweek

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le icone pop del 21° secolo, j-hope e SUGA dei BTS, sono orgogliose di annunciare che i loro documentari da solisti, “j-hope IN THE BOX” e “SUGA: Road to D-DAY”, saranno distribuiti insieme nelle saletografiche di tutto il mondo il 17 e il 18 giugno grazie all’BTS. In concomitanza con il 10° anniversario dei BTS, gli spettatori potranno avere un accesso speciale dietro le quinte e scoprire sul grande schermo la vita e il lavoro di queste due superstar della musica attraverso un’esperienza coinvolgente e sonorità eccezionali. I biglietti saranno disponibili su www.bts.com e nexodigital.it a partire dal 17 maggio. Informazioni aggiornate sui biglietti e suiche programmeranno i film...