Hyundai i20 - Ecco il restyling | poca apparenza | tanta sostanza

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Lapresenta ildella i20. La compatta coreana cambia poco a livello stilistico e si migliora soprattutto dal punto di vista delle dotazioni e delle personalizzazioni. Per il momento la Casa ha confermato la disponibilità del motore 1.0 T-GDI mild hybrid 48 volt da 100 e 120 CV con cambio automatico doppia frizione 7Dct o con il manuale iMT, mentre non sono stati menzionati per ora gli attuali 1.2 aspirato del modello base e 1.6 T-GDI della versione sportiva N. Più sportiva, più colorata e più connessa. I paraurti ridisegnati garantiscono alla i20 uno stile ancora più sportivo e dinamico, sottolineato anche dai nuovi cerchi in lega da 16 e 17 pollici. La carrozzeria inoltre può essere ordinata nelle inedite tinte Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl e Meta Blue Pearl, che si aggiungono a quelle già disponibili: Atlas White, Phantom ...

Tempo di aggiornamenti anche perche si prepara ad arrivare su strada con una versione rinnovata caratterizzata da un design più distintivo e una dotazione tecnologia moderna. La compatta del marchio coreano punta così a ...Al via con unaRally2 di Friulmotor, affiancato da Mattia Cipriani, il frusinate ha sfruttato gli insidiosi asfalti siculi per riprendere confidenza con una vettura già conosciuta in ...è stato rinnovato. La vettura arriverà in strada con un nuovo design ad altissimo impatto. Inoltre il celebre modello della casa coreana è stata dotata di una ulteriore dose di tecnologia ...

Hyundai i20 restyling: novità, design, motori, caratteristiche - Mondo ... FormulaPassion.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Annuncio vendita Hyundai i20 1.6 T-GDI MT N-Performance nuova a Bassano del Grappa, Vicenza nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...