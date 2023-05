Huawei P60 Pro ufficiale | il nuovo re delle fotocamere per smartphone

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il bellissimoP60 Pro,premium lanciato a livello globale e dotato di prestazioni senza precedenti, ha superato ogni tipo di aspettative. Il device, infatti, ha vinto la concorrenza dei top di gamma come Oppo Find X6 Pro e Honor Magic 5 Pro, andando a conquistare il primo posto nel benchmark della fotocamera DxOMark. Proprio per quanto riguarda il sistema di punteggio DxOMark, il dispositivo ha ottenuto un notevole punteggiodi 159 punti per le foto, 80 punti per gli scatti bokeh e 75 punti per l’anteprima. Inoltre, ha ottenuto 158 punti per lo zoom e 147 per il video, mostrando la sua elevata versatilità come telefono con fotocamera. IlP60 Pro è dotato sul retro di una configurazione a tripla fotocamera, che comprende un sensore principale Ultra Lighting da 48MP con apertura variabile da f1.4 a f4.0 e OIS, ...