Horizon 3 | Guerrilla Games conferma l’uscita del terzo capitolo della serie!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Aloy tornerà ancora e lo farà in3, arlo è stata la stessache ne ha annunciato. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata Il precedenteserie,Forbidden West, si è concluso con un grosso cliffhanger, a cui ha fatto seguito il DLC Burning Shores. E se questo non fosse sufficiente a dimostrare che il franchise non è finito,ha ancora una volta annunciato apertamente l’esistenza di3 di cui è statata, senza ovviamente una data precisa che rimane da stabilire e definire. L’avventura di Aloy, dunque, continuerà e si ripresenterà sulle console di mamma Sony ...