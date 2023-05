“Ho una tecnica infallibile per troncare una relazione | si chiama ‘cena dell’addio' ” | Marta Flavi si racconta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Ho tantissimi corteggiatori, ma se non scatta la chimica c’è poco da fare. Non ho più gli ormoni a duemila, per cui non è che mi butto dalla finestra se non frequento nessuno”. Parole di, che al settimanale Chi si èta con schiettezza: “Non sto male da single, ma non sto neanche così bene come vorrei, perché essere innamorata mi mette allegria. Pur avendo sofferto come tutti per questioni di cuore, sono sempre stata corrisposta e forse per questo sono rimasta una grande sentimentale. Pensi che tutti i pomeriggi mi guardo Il paradiso delle signore e piango”. Insomma, la conduttrice 72enne è felice o no? Non del tutto perché, ammette, “l’amore mi manca”. E in questo senso precisa di non avere alcuna voglia di relazioni mordi e fuggi: “Il sesso si trova sempre, anche in tarda età se è quello che si desidera. Ma io non ...