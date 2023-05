Highlights e gol Milan-Inter 0-2 | Champions League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per l’andata delle semifinali di. Al Meazza avvio acceso dell’Euroderby con i gol di Dzeko e Mkhitaryan a regalare un doppio vantaggio alla squadra di Inzaghi. I ragazzi di Pioli provano a recuperare ma faticano a creare occasioni e non muta il punteggio, vantaggio per i nerazzurri sui rossoneri al ritorno in chiave finale. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.