Hasbulla | il nano più famoso del web arrestato per aver bloccato il traffico

- Una disavventura perMagomedov, la star del web affetta da nanismo ipofisario protagonista di numerosi video virali. E' stato arrestato in Daghestan, repubblica della Federazione russa, ...Piccola guida all'acondroplasia, che oggi finalmente ha una cura, la star di TikTok arrestata: 'Chiedo scusa' Il video, diventato virale, mostra 'ilpiù famoso del web' insieme ad altri ...è noto anche come Mini Khabib perché imita Khabib Nurmagomedov, un famoso russo espero di arti marziali. Fra le foto più famose diquella del 2021 nell'abitacolo di un'automobile: ...

L'influencer russo, 21 anni e un aspetto da bambino (è affetto da nanismo ipofisario), è stato fermato la scorsa settimana in Daghestan per violazioni del codice della strada. Lui e i suoi amici hanno ...Lui è Hasbulla Magomedov, il nano più famoso del web, spopolato per i suoi video divertenti su TikTok, tanto da diventare un meme vivente: guida, gira scene con gli amici. Il suo tratto distintivo No ...