Harry e il viaggio lampo a Londra che lascia «perplessa» la royal family

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Secondo fonti di Palazzo, in casa Windsor si starebbero chiedendo perché il principe abbia scelto di volare in Inghilterra per appena 28 ore: «Nessun incontro con Carlo e nemmeno una parola con William». Ma non presentarsi all'incoronazione del padre avrebbe potuto significare un punto di non ritorno

il nel Regno Unito ha lasciato molti membri della famiglia reale perplessi. Il duca di Sussex

Ecco perché Harry non si è fermato dopo l'incoronazione Grazia

Harry ha partecipato all'incoronazione del padre e al compleanno del figlio nello stesso giorno, complice il fuso orario tra Londra e Los Angeles. Ma i due eventi che sono ...Harry, membri della royal family si interrogano sulla sua presenza all'incoronazione di Carlo. Era necessaria