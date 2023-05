Haaland | il padre perde la testa al Bernabeu | diverbio con tifosi e interviene la

Ildiè stato protagonista, durante la partita tra Real e City, di provocazioni verso i tifosi dei blancos Ildiè stato protagonista, durante la partita tra Real e City, di ...In campo non è riuscito a mettersi in mostra, chiuso dalla grande marcatura di Rudiger che lo ha annullato per tutta la partita. A fare più scalpore è stato il comportamento del...Figuraccia di Alf - Inge, ex calciatore del Manchester City edi Erling, attaccante dello stesso club inglese. Sugli spalti dello ...

Il padre di Haaland fa gestacci ai tifosi: scortato fuori dal Bernabeu Corriere dello Sport

El padre de Erling Haaland, Alfie Haaland, respondió al Real Madrid y al Bernabéu tras los incidentes que protagonizó ayer en uno de los palcos del estadio. Varios aficionados del Real Madrid ...