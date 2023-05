Haaland | il padre nega di aver lanciato noccioline ai tifosi del Real Madrid Daily Mail

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo la conclusione della semifinale di Champions frae City è successo di tutto. In particolare, ildi, Alf-Inge (presente in un box privato al Bernabeu) è dovuto uscire dallo stadio scortato dalla sicurezza. Questo dopo essere entrato in contrasto con alcuniblancos dopo la rete del pareggio di De Bruyne. Secondo alcuni video, l’ex giocatore proprio del City avrebbe addiritturadellein risposta agli insulti che i supporters spagnoli gli avevano ricolto dopo l’1-1 finale., Alf-Inge sui social: «Non è vero niente di ciò che gira sui social» Ilriporta di come, dopo la fine della partita, sui social sia girato molto materiale video con protagonista il ...