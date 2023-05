Ha il dovere di farlo L' avvertimento di Paola De Micheli alla Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) OnorevoleDe, il Pd deve accettare il dialogo sulle riforme o meglio l'Aventino perché, come sostiene la maggioranza dem, le «priorità sono altre»? «L'Aventino non è mai la risposta. Il secondo partito del Paese e la sinistra di governo hanno ildi affrontare il tema delle riforme, e soprattutto di avanzare una proposta organica. Certo, per il governo non può essere un alibi o un diversivo perché non è in grado di affrontare i problemi urgenti degli italiani». Lei ha fatto parte di molti esecutivi. Ha torto Sabino Cassese a sostenere che c'è un problema di durata e coesione dei governi? «Cassese ha ragione, e la storia degli ultimi decenni lo sta a dimostrare. Occorre introdurre meccanismi per favorire la stabilità dei governi. Gli esecutivi impiegano mesi per entrare nel pieno delle loro funzioni, ...