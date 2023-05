Guerra in Ucraina | Kiev avanza a Bakhmut ' Ci riprenderemo tutto'

Un trofeo lungo due chilometri di territorio quello rivendicato dalle forze ucraine, che tornano a parlare di "offensiva" su Bakhmut , teatro della battaglia più feroce dellain, dopo giorni di allarme per una possibile caduta della città in mano ai russi. Un fronte mobile, difficile per entrambi gli schieramenti, dove la terza brigata delle forze armate di ...... con la Cina in prima fila, respingono la narrazione occidentale (per loro sprezzantemente " amerikana" ) sulla. L'invasione russa dell'rappresenta un pericolosissimo atto di ...Giornata della Vittoria, Putin: "È stata lanciata unacontro la nostra patria" Anche in ... i vertici militari, accusandoli di "ingannare" Putin con rapporti falsi sulla situazione ine ...

Il russo è una lingua recente, formalizzata a cavallo tra XVIII e XIX secolo, quando nacque anche la sua straordinaria letteratura. L’ucraino, ...C'è un nuovo terreno di scontro tra Mosca e Varsavia, sullo sfondo della guerra in Ucraina: è l'exclave di Kaliningrad, che i polacchi d'ora in poi chiameranno ...