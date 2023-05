Guerra a Gaza | così è nata l' ' Operazione salva Netanyahu'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Con la strage diè iniziata l'"". Cronaca diL'esercito israeliano ha colpito, in un nuovo attacco a, 'operativi della Jihad islamica che si trovavano in ...

L'attacco nel sud del paese è arrivato 36 ore dopo l'uccisione di tre comandanti jihadisti nella Striscia di. 'Non siamo interessati a una. Ma siamo pronti per ogni scenario', ha detto il portavoce militare israeliano Hagari Sullo stesso argomento: Israele e il fronte mediorientale della...Con la strage diè iniziata l'"Operazione salva Netanyahu". Cronaca diL'esercito israeliano ha colpito, in un nuovo attacco a, 'operativi della Jihad islamica che si trovavano in sito di lancio di ...Nervi tesi anche sullain Ucraina. Se Baerbock ha tenuto a precisare che "essere ...interrotto il suo viaggio di tre giorni in India a causa della recente escalation nella Striscia di. ...

Gaza, 350 razzi lanciati verso Israele: uccisi tre leader della Jihad ma è strage di donne e bambini. Poi il c ilmattino.it

Venti di guerra sulla striscia di Gaza. Circa 350 razzi sono stati lanciati in direzione di Israele nelle ultime ore, ma più di 150 sono caduti all'interno del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...