Guardiola | “Messi è il più grande Merita tutto l’amore del Barcellona”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Peptorna a parlare di Lionele ogni volta che l’allenatore del Manchester City parla della Pulce le parole d’amore sono quasi scontate. In un’intervista rilasciata a Espn il tecnico spagnolo ha parlato del City ha parlato delche legaale che, chissà, potrebbe voler dire ritorno in quel della Spagna nella prossima estate. Le parole disu: “Sarebbe stato impossibile vincerequello che ha vinto ilsenza. Io sono un socio del Barça, è stato il piùgiocatore di tutti i tempi e spero che il pubblico blaugrana possa salutarlo come. Nessuno pensava che potesse finire così, sapete tutti quanto lo ...