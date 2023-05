Guardiani della Galassia Vol 3 | il nuovo braccio di Nebula è quello di Bucky? James Gunn fa chiarezza

Galassia Vol. 3 è finalmente arrivato nelle sale e sta riscontrando ottimi pareri di critica e pubblico. Il film ha reso canon molti elementi presenti nello speciale natalizio uscito ...Una giornata tutta dedicata a Stan Lee e la Marvel. Dal campione d'incassi globale 'Spider - Man: No Way Home' al nuovo film 'Galassia Vol. 3', dalle serie - evento di Disney+ come 'WandaVision' o 'Loki' ai videogames e, naturalmente, ai fumetti di supereroi dai quali tutto ha avuto inizio, il Marvel ...Iscriviti subito È la settimana dell'Eurovision song contest: seguilo con noi!galassia: addio all'anima del Marvel Cinematic Universe Tutto su ChatGPT e sulla battaglia per la ...

Guardiani della Galassia 3, James Gunn conferma una teoria sul finale che ha a che fare con Groot BadTaste.it Cinema

Il regista ha voluto rispondere alla domanda di un fan che si chiedeva se il nuovo braccio di Nebula fosse quello visto nello speciale natalizio dei Guardiani e appartenente a Bucky.Una giornata tutta dedicata a Stan Lee e la Marvel. Dal campione d’incassi globale “Spider-Man: No Way Home” al nuovo film “Guardiani della Galassia Vol.