Gualtieri | il termovalorizzatore si farà | Pd ha respinto mozione

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Sui rifiuti s'è pensato che a Roma, siccome è Roma, si poteva non avere nessun impianto e gettare tutto in una buca. Poi i rifiuti si sono incominciati ad accumulare sulle strade, e noi abbiamo fatto ...

... e noi abbiamo fatto una cosa normalissima che si fa in tutte le città d'Europa, cioè fare i vari impianti e un". Così a Omnibus il sindaco di Roma Roberto. "Vorrei ...... ormai è chiaro, il sindaco Robertonon rinuncerà all'opera da 600 milioni di euro nemmeno di fronte al pressing di parte del nuovo Pd di Elly Schlein. "Su rifiuti ela ...a Roma, nascono gli schieramenti: pro e controIl termovalizzataore di: a testate con il PD di Schlein Anche perché la questione è abbastanza chiara: il Sindaco ...

Termovalorizzatore Roma, Gualtieri: "Si farà. A Schlein non piace Opinione personale" Repubblica Roma

"Stiamo lavorando h24, e ho scritto anche al presidente Rocca, per rivedere la delibera e evitare che ci sia un colpo sulle persone. (ANSA) ..."Sui rifiuti s'è pensato che a Roma, siccome è Roma, si poteva non avere nessun impianto e gettare tutto in una buca. (ANSA) ...