Governo | sul Riformista i consigli di Renzi a Meloni | ' tregua con Macron | subito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “La Presidentenon ha bisogno di suggerimenti. Dopo i primi mesi, a cominciare dal G20 di Bali, ha già sufficiente esperienza internazionale. E poi fatica ad ascoltare gli amici, anche con qualche ragione: figuriamoci gli avversari. Ma alla vigilia del G7 uno non richiesto mi sento di darglielo. Sigli unacon. Perché la guerra con la Francia non serve a nessuno. Soprattutto: non serve all'Italia”. Lo scrive Matteosu 'Il' in un articolo dal titolo ‘non richiesti a Giorgia'. “Nel merito Francia e Italia non hanno questioni insormontabili. Se c'è da discutere si discuta, se c'è da competere si competa. Ma il vero problema è che i due,e ...