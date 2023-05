Governo | Calenda | ' attacchi Francia e Spagna? Cose si dicono in bilaterali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Ho sempre preso posizione a difesa delitaliano quando è stato attaccato da membri didegli altri Paesi europei, perché non è un buon modo di collaborare: se si deve dire una cosa la si dice quando ci si incontra nei". Lo ha detto il leader di Azione Carloa margine di un incontro elettorale a Terni in vista delle prossime elezioni amministrative. "Tuttavia, su Séjourné è una cosa un po' diversa, perché lui non è un membro del Gabinetto, non è un ministro e non ha un'autorità istituzionale: fa politica a livello europeo e a livello europeo si scontra con il partito della Meloni, che non è in maggioranza. Quindi questa è una cosa più normale, di fatto". "L'attacco, per esempio, della ministra spagnola, o l'attacco del ministro francese di qualche giorno fa ...