Google “Trova il mio dispositivo” si fa più potente e vi avviserà di tracker sconosciuti

Infine, WhatsApp arriverà a bordo sugli smartwatch Wear Os dalla prossima estate e la funzione di localizzazione dispositivi diil mio dispositivo) potrà percepire la presenza di ...Dal palco delI/O,ha annunciato un'importante novità per l'ecosistema Android, che pesca a piene mani da quanto fatto da Apple con AirTag : parliamo del nuovoil mio dispositivo ( Find My Device ), che ci ...... a maggior ragione ora che siad un prezzo super competitivo. Quello che non potevamo dirvi però, è che quella riprova era soprattutto in ottica di passare poi direttamente aPixel 7A e ...

Google copia (e collabora con) Apple per “Trova il mio dispositivo”: gli manca solo un AirTag! Androidworld

Google Pixel 7a è ufficiale in Italia: ecco il nuovo modello della serie, tra caratteristiche, prezzo e dove comprare!Con un evento fiume di apertura del Google I/O 2023, sono state svelate tutte le ultime novità in ambito di intelligenza artificiale, servizi e soprattutto di dispositivi marchiati dal colosso di Moun ...