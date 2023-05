Google risponde a Microsoft | l’Ai generativa entra nella ricerca | in Gmail e nelle foto

Si basa su LaMDA, il modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM, Large Language Model) presentato due anni fa dacon l'obiettivo di comprendere meglio gli elementi di contesto di un ...Stando a quanto si apprende dal report della funzione Privacy Dashboard didello smartphone Pixel 7 Pro di Dabiri , WhatsApp avrebbe avuto accesso al microfono nel corso della notte, senza che ...Noto per aver scoperto delle vulnerabilità nei siti die Microsoft. Collabora con riviste di ... È il fondatore di Aranzulla.it, uno dei trenta siti più visitati d'Italia, nel qualecon ...

La ricerca Google sta per cambiare grazie all'AI Libero Tecnologia

L'annuncio è stato fatto dal ceo Sundar Pichai durante la conferenza degli sviluppatori. Per adesso solo in inglese, giapponese e coreano, ma presto in 40 lingue ...All-in di bigG sull'IA generativa: Google evolve il motore di ricerca per stare al passo coi tempo e per rispondere alla concorrenza.