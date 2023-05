Google presenta Universal Translator | una rivoluzione nella traduzione video

Sostanzialmente,ora cerca può cercare nei siti al posto degli utenti, ele informazioni in un articolo ordinato e coerente. "Un approccio responsabile" Conscia delle allucinazioni a ...il nuovo Pixel 7a : un telefono con caratteristiche tecniche simili alla sua versione precedente, il Pixel 7, ma con un prezzo ridotto di 140 euro. La linea di Pixel diha ...oggi il suo primo tablet , con eoni di ritardo rispetto alla concorrenza probabilmente, ma lo fa in un modo molto ragionato : un dispositivo per tutta la famiglia, che all'occorrenza ...

Durate Google I/O, l’annuale conferenza che il colosso di Mountain View dedica agli sviluppatori , sono state presentate le novità sulla ricerca, che integrerà le funzioni di intelligenza artificiale ...Google Pixel 7A, il nuovo modello della serie Pixel, il più economico rispetto a Google Pixel 7 e 7 Pro, è finalmente ufficiale ed acquistabile da oggi dagli ...