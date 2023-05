Google Maps abbraccia l’intelligenza artificiale e diventa ancora più immersivo 

Tutto più o meno come previsto, ma con qualche gradevole imprevisto a ravvivare il tutto. In questo breve gioco di parole si può sintetizzare l'edizione 2023 dellaI/O , la conferenza annuale in cui l'azienda di Mountain View annuncia le novità hardware e software per i mesi a venire. L'evento si è tenuto il 10 maggio allo Shoreline Amphitheatre , poco ...... così come si possono adesso ottenere risposte maggiormente visive (nel senso anche che l'IA può prendere immagini come input, nonché può fornire risposte anche mediante mappe di, tabelle ...... delle informazioni estrapolate dae molto altro ancora. Sono inoltre previste partnership con ... Sono solo alcune delle novità in arrivo per Bard, uno strumento su cuiintende puntare con l'...

L’annuale conferenza di Mountain View è stata l’occasione per mostrare le novità di Big G nel campo dell’intelligenza ...La visualizzazione immersiva per i percorsi sta arrivando su Google Maps e ci sono nuovi modi per gli sviluppatori di utilizzare le esperienze immersive delle nuove mappe. Ecco tutti i dettagli svelat ...