Google | inizia la rivoluzione nelle ricerche con «l’Intelligenza artificiale responsabile» | che cosa si potrà fare – Il video

(Di mercoledì 10 maggio 2023) «Quale città è meglio visitare per una famiglia con due figli minori di tre anni e un cane. Verona o Roma?». Se si prova aquesta domanda ain questo momento, i risultati di ricerca saranno un’accozzaglia di varie pagine che difficilmente contengono la risposta alla domanda. Ancora per poco. Perché oggi, 10 maggio, l’azienda di Mountain View ha presentato la nuova versione del suo motore di ricerca, che ora gode di una profonda integrazione con, per adesso disponibile solo in versione di prova in alcuni Paesi. Grazie all’AI, il motore di ricerca più usato al mondo diventa in grado di rispondere a domande come questa, offrendo poi la possibilità di approfondire i temi trattati con altre domande che diventano suggerimenti che a loro volta genereranno ulteriori testi informativi. ...

"Un approccio responsabile" Conscia delle allucinazioni a cui sono soggetti i modelli di linguaggio come Bard e ChatGPT ,sceglie di offrire la possibilità di scoprire in che modo il testo ...a pagare chi non ha mai pagato, si cambia verso". Da una parte i gufi, dall'altra quello ... (Di Fabio Insenga) webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie daNews ...Per creare un account, basta visitare il sito di Decktopus AI e cliccare su 'ora'. Per accedere alla piattaforma è necessario un account, inserendo email e una password. Dopo aver ...

Google, inizia la rivoluzione nelle ricerche con «l'Intelligenza ... Open

“La pubblicità è l’anima del commercio”: questo modo di dire vale soprattutto per internet e per le piattaforme video come YouTube. Proprio la piattaforma nata nel 2005 e ora di proprietà di Google è ...La conferenza Google I/O, dedicata agli sviluppatori, svelerà le caratteristiche di diversi device Android tra cui il più atteso è il Pixel Fold: ...