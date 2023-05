Google annuncia il nuovo Pixel 7a | lo smartphone di fascia media definitivo

In questo breve gioco di parole si può sintetizzare l'edizione 2023 dellaI/O , la conferenza annuale in cui l'azienda di Mountain Viewle novità hardware e software per i mesi a ...ha annunciato una versione di PaLM 2 allenata con dati medici ( Med - PaLM 2 ), che secondo l'azienda può rispondere alle domande dell'US Medical Licensing Examination a livello esperto. C'è ...Tutte le novità diBard Fra le novità annunciate durante la conferenza una fra le più importanti è l'aggiornamento del modello linguistico con PaLM 2 , che dovrebbe garantire maggiori ...

L'annuncio è stato fatto dal ceo Sundar Pichai durante la conferenza degli sviluppatori. Per adesso solo in inglese, giapponese e coreano, ma presto in 40 lingue ...Google ha annunciato una nuova versione del suo modello linguistico che è già alla base della nuova versione di Bard, e di moltissimi altri servizi di IA generativa dell'azienda ...