Goodwood - Pirelli è il nuovo Exclusive Tyre Partner del Festival of Speed

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Laha siglato un accordo diship pluriennale conEstate per diventare ildelof, in programma quest'anno dal 13 al 16 luglio. Iniziative e spazi espositivi. L'azienda italiana, già Globaldel Campionato Mondiale di Formula 1 e fornitore unico del Campionato del Mondo di Rally, sta lavorando con gli organizzatori delbritannico per offrire una serie di iniziative ai visitatori e per approntare due spazi espositivi. Uno di questi, dedicato alla gamma P Zero, ospiterà in anteprima tre nuovi pneumatici che avvieranno il rinnovamento dell'intera famiglia di prodotti ...

Pirelli exclusive tyre partner del Goodwood Festival of Speed ... Agenzia ANSA

