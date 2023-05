Goodbye | DonGlees! | uno struggente Anime da non perdere in un' incredibile Ultralimited Edition

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 maggio 2023): in esclusiva su Fan Factory un'ricca di gadget targataFactory e distribuita da Plaion Pictures sull'realizzato dallo studio Madhouse e diretto dalla talentuosa Atsuko Ishizuka. Ci sono vari modi per far conoscere unin Italia e regalare agli appassionati la gioia di vedere un film realizzato del celebre studio Madhouse e frutto dell'opera di una animatrice e regista talentuosa come Atsuko Ishizuka, qui al debutto in una regia cinematografica. Ma quello scelto da Fan Factory e distribuito da Plaion Pictures è davvero eclatante:è uscito infatti non solo nei tradizionali formati DVD e Blu-ray, ma anche in un'...