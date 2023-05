Good Omens 2 | la data di uscita dei nuovi episodi svelata con un divertente video parodia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Neil Gaiman ha annunciato ladideglidella stagione 2 diin unrealizzato da The Hillywood Show.2 ha finalmente unadisu Primegrazie al coinvolgimento di Neil Gaiman in undella serie. L'appuntamento per i fan è sulla piattaforma di streaming per il 28 luglio, come confermato al termine delfilmato realizzato da The Hillywood Show. Nella seconda stagione diverranno introdottipersonaggi e si proporranno storie e ...