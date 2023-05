Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein anche se la crescita pare ormai essersi arrestata. Interessante anche vedere le rilevazioni su Azione ed Italia Viva, i partiti che componevano fino a pochi giorni fa il terzo Polo, ora diviso L'ultimoo è: Quorum per Sky Tg 24 del 9 maggio FdI - 28,8% (-0,2% rispetto al 3 maggio) Pd - 20,8% (+0,2%) M5S - 16,9% (-+,3%) Lega - 8,4% (-0,2%) FI - 6,4% (+0,2%) Azione - 4,2% (+0,1%) IV - 2,5% (+0,1%) SWG per Tg La7 del 8 maggio FdI - 29,5% (+0,7% rispetto al 1 maggio) Pd - 21,1% (-0,4%) M5S - 15,6% (+0,3%) Lega - 9% (=) FI - 6,6% (-0,2%) Azione - 4,1% (-0,2%) Italia Viva - 2,4% (-0,1%) Index Research per ...