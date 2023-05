Gli studentati di Milano e le scelte opposte di Statale e Bicocca | alloggi affittati dai privati vs residenze costruite dall’ateneo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La protesta di Ilaria Lamera, la studentessa del Politecnico diche ha protestato contro il caro affitti accampandosi con una tenda davanti alla sua università per svariati giorni, ha portato alla ribalta un problema destinato comunque a deflagrare.attira ogni anno decine di migliaia di nuovi studenti: sono circa 220.000 gli iscritti a corsi universitari, di cui 110.000 fuori sede. Ma è una città di piccole dimensioni, solamente 181,8 kmq di estensione, con una densità di popolazione pari a 7.551,3 per chilometro quadrato. Così l’offerta abitativa non risulta in grado di accogliere il flusso costante di persone: a settembre si contavano solamente 15.000 posti letto dislocati in tutta la città. E, complice il Pnrr che mette a disposizione 960 milioni di euro di investimenti nel campo dell’housing universitario con l’obiettivo di ...

... sotto molti punti di vista, una opportunità per il territorio stesso', in quanto'sono un generatore di nuove opportunità urbane', sotto il profilo delle infrastrutture, 'per dare ...Tra l'altronon sono neanche una competenza dei comuni. Se ci mettiamo a fare il balletto della propaganda politica mentrestudenti stanno con le tende e hanno il problema degli ..."È uno scaricabarile penoso, vorrei evitare di scadere a un livello così basso. Tutte le istituzioni dovrebbero fare la loro parte e affrontare questo problema. Tra l'altronon sono nemmeno competenza dei Comuni". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che oggi ha incontrato alla Sapienzastudenti accampati contro il caro - affitti, ...

Gli studenti dormiranno in tenda finché non verranno ascoltati dalla Rettrice, dal sindaco e dall’assessora Donazzan. “Rispondiamo con la mobilitazione anche da Padova: inizia oggi pomeriggio il ...Gli studenti universitari scendono in piazza anche a Padova con un accampamento di tende davanti al Palazzo del Bo, in segno di protesta contro il caro-affitti. (ANSA) ...