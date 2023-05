“Gli sposi mandano le mamme a prenotare la chiesa al posto loro | tanto vale che li sposino direttamente loro per procura” | lo sfogo di un prete

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Sono sempre più le madri che vengono alaper il matrimonio aldei figli, ma io insisto che vengano gli”. È Il Messaggero a raccogliere lodi un sacerdote romano che ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa circa la modalità sempre più comune tra le coppie di delegare l’organizzazione delle nozze alle madri. “Se volete, potete anche sposare i vostri figli per”, racconta di aver detto una volta a dueche si erano presentate da lui, in, per fissare la data delle nozze: i futurierano lì, ma sono rimasti in silenzio senza mai intervenire. Quindi avverte: “Se glinon vengono a, il rischio di errori è alto”. “Io ...

PromessiLa vita di Angelo e Paola continua fino a quando 'fu trovata la casa e vengo ... faccio la fatidica domanda a Dio con la quale padre Michele ci aveva tartassati, insommachiedo: ma ...... avrebbe spontaneamente apportato una correzione alla curiosità di una giornalista, cheha ... L'esordio cinematografico arriva a 20 anni con 'Oggi' di Brian De Palma, una commedia girata nel ...... conquistando tre tappe e non perdendo mai la concentrazione nonostantealti e i bassi della loro esperienza. Il giallo di Federica Pellegrini Per i Novelliperò, la possibilità di partire ...

Brindisi, picchetto d'onore dell'Arma per gli sposi Angelo e Gabriele - Luce Luce

Pechino Express, ci siamo: dopo ottomila km percorsi in tre Paesi (India, Malesia e Cambogia) domani giovedì 11 maggio termina l'edizione di quest'anno. La finale come di ...Dopo settimane di continue prove, gare, sfide per l’immunità e per i vantaggi, la finale di Pechino Express è quasi arrivata. E domani sera, giovedì 11 maggio, verrà decretata la coppia vincitrice di ...