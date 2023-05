Gli olandesi non raggiungono la finale dell’Eurovision per la prima volta in otto anni

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 10 maggio 2023) I Paesi Bassi hanno mancato la qualificazione allaSong Festival per lain. La canzone Burning Daylight, interpretata da Mia Nicolai e Dion Cooper, non è riuscita a infiammare i votanti tanto da far passare glialladi sabato a Liverpool. Dieci dei 15 brani in gara sono stati selezionati e si uniranno ai vincitori della seconda seminel corso della settimana. GlinonlaLa performance del duo nelle ultime settimane è stata afflitta da problemi e la canzone è stata modificata in vista della semidi martedì sera, sollevando ...