"Da uomo di sport e di spettacolo mi interessa vedere dietro le quinte, e quindi desidero fare i complimenti al numero uno, il ds Cristiano, di cui pochi hanno parlato". Queste le sue ......Condestinato alla Juventus, al Napoli è in arrivo Accardi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il nuovo direttore sportivo può portarsi dall'Empoli il portiere Vicario : sidi ...La missione sarà affidata comunque a Cristiano, l'architetto del Napoli tricolore. Colui ... Il primo indiziato per arrivare è invece Davide Frattesi , del Sassuolo, con cui sida mesi. ...

"Giuntoli Se ne parla poco, sono convinto di una cosa", che elogio dall'ex pugile Corriere dello Sport

Francesco Repice, radiocronista, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Napoli, dopo lo Scudetto si parla di grande fuga: da Giuntoli a Kim, che ne pensa “Prima de ...Non indossava gli scarpini l'uomo scudetto del Napoli secondo l'ex pugile Clemente Russo. "Da uomo di sport e di spettacolo mi interessa vedere dietro le quinte, e quindi desidero fare i complimenti a ...