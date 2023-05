Giudice Sportivo Trentaseiesima Giornata

(Di mercoledì 10 maggio 2023) A) RISULTATI DI GARESi rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:SERIE BKTGare del 5–6–7 maggio 2023 – DiciassettesimaritornoCittadella–Benevento 3–1Cosenza–Venezia 1–1Genoa–Ascoli 2–1Modena–Bari 1–1Palermo–Spal 2–1Parma–Brescia 2–0Perugia–Cagliari 0–5Pisa–Frosinone 1–3Reggina–Como 2–1Ternana–Sudtirol 0–1 B) DECISIONI DELIlcons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 9 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:” ” “ N. 68SERIE BKTGare del 5–6–7 maggio 2023 – DiciassettesimaritornoIn base ...

...video e posta foto dall' appartamento del padre a Roma Nord e con la nuova fidanzata dello... ma Ilary ha cambiato prontamente le chiavi di casa e ilcon la prima ordinanza provvisoria ...Un rosso che costa caro all'ex Roma che ilha fermato per tre giornate: la motivazione è il calcio dato a Vignali nel concitato finale di gara. Considerato che la regular season ......corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro, ... Deve essere una sanzione che ti provochi un danno, una penalità. Questa afflittività va ...

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Non solo l'attenzione per le palle dentro o fuori ma anche una particolare sensibilità a "gestire" il pubblico. L'arbitro, il giudice (o la maestra/o in questo caso), ...